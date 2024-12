Ferrara Talent Playground: un progetto per attrarre giovani talenti e innovazione

Ferrara si apre al futuro con il progetto Ferrara Talent Playground (Fetp), un'iniziativa che mira a rendere la città un punto di riferimento per i giovani talenti, migliorandola come luogo di lavoro, crescita e innovazione.

Nel 2025, il progetto prenderà vita con un’indagine partecipata per comprendere cosa rende la città speciale per chi ci vive e lavora. L’obiettivo è coinvolgere cittadini, studenti e professionisti per costruire insieme una città sempre più accogliente e stimolante.

Partecipando si potranno ricevere aggiornamenti sugli eventi e sulle attività di Fetp, accedere a iniziative esclusive organizzate dal progetto, e condividere le proprie idee per contribuire alla crescita di Ferrara.

Ferrara Talent Playground è un progetto del Comune di Ferrara, con il supporto esterno di Laboratorio Aperto. "Considero questo progetto un investimento sul futuro dei nostri giovani per dar loro la possibilità di rimanere sul territorio, che deve essere in grado di offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno, dal lavoro ai servizi. I giovani infatti decidono di rimanere e investire se si sentono accolti e supportati non solo dal punto di vista del lavoro, ma anche di tutto ciò che ruota attorno alla vita quotidiana" ha detto l’assessore Chiara Scaramagli.