Ferrara, tentato furto di lastre dal tetto di un ex mobilificio: denunciati

Ferrara, 25 aprile 2023 – Sono saliti sul tetto dello stabile abbondonato, a Pontelagoscuro di Ferrara, dove una volta c'era il mobilificio ex ‘Tre Stelle’ e hanno iniziato a staccare delle lastre di lamiera dal coperto. Non è passato inosservato il tentato furto dei malviventi: la chiamata dei residenti alla squadra mobile è arrivata di conseguenza. Sul posto è intervenuta una pattuglia che ha pizzicato i ladri, residenti nelle province di Rovigo e Verona. I delinquenti sono stati denunciati in stato di libertà in attesa della formalizzazione della querela da parte del proprietario.

Quest’ultimo, rintracciato, si è riservato sull’opportunità di avvalersi di tale diritto. Gli agenti della polizia, inoltre, hanno sequestrato arnesi atti allo scasso e materiale per il taglio dei metalli. Del resto, non c’erano segni di effrazione all’ingresso dell’edificio abbandonato in quanto è incustodito ed i tre sono entrati dalla porta principale che non è chiusa a chiave. Sono in corso ulteriori attività d’indagine per verificare eventuali altri furti posti in essere dal gruppo nel territorio di Ferrara.