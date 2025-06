Ferrara Terzo Mondo e Caritas. Etiopia, un patto per la solidarietà

La collaborazione tra Caritas e Ferrara Terzo Mondo è nata da un incrocio di destini: Cinzia Rossi, moglie di Luca Andreoli, da sempre pilastro dell’associazione, ha saputo che c’era bisogno di volontari in via Brasavola per distribuire le colazioni. Da allora Luca non ha mai perso occasione di testimoniare l’importanza del volontariato, in particolare del progetto di adozione di famiglie che Ferrara Terzo Mondo sta portando avanti da quasi 10 anni in Etiopia, grazie ai fondi raccolti con il mercatino dell’usato. Un progetto a cui anche Caritas ha deciso di contribuire.

A inizio di quest’anno Luca ha chiesto se qualcuno di Caritas volesse accompagnarlo in uno dei suoi viaggi in Etiopia e l’operatore Michele Luciani ha accettato ed è andato a trovare le famiglie ‘adottate’. In particolare Michele è rimasto colpito da un progetto nel progetto: quello di assistenza ai bambini di strada. Si tratta di un gruppo di ragazzini che non avevano un posto dove dormire, stavano fuori, al freddo e sotto la pioggia. Ferrara Terzo Mondo ha messo a disposizione tre case in affitto con giovani donne che hanno già bambini e che fanno da madri anche ai bambini di strada, che hanno così trovato una nuova famiglia e un tetto.

Al momento Caritas contribuisce al progetto inviando volontari per tenere aperto il mercatino dell’usato. Nel 2024 sono stati raccolti 28.345 euro (+4,95% sul 2023). Tolte le spese di affitto e gestione dei locali, sono stati inviati in Etiopia 15.060 euro.