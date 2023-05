Ferrara tra i comuni capoluogo più maturi dal punto di vista digitale

Ferrara è tra i comuni capoluogo italiani più maturi dal punto di vista digitale. È quanto emerge dall’Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo, realizzata da Fpa, società del gruppo Digital360, per Deda Next, realtà impegnata nell’accompagnare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio, presentata a Forum PA 2023. La ricerca, giunta alla quinta edizione, offre un’affidabile analisi aggiornata all’aprile 2023 dello stato di avanzamento delle principali amministrazioni comunali italiane negli obiettivi di digitalizzazione individuati dalle strategie nazionali, secondo il modello CaRe (cambiamento realizzato) di Deda Next. Il risultato è una classificazione dello stato di maturità digitale delle 110 amministrazioni capoluogo, in base al loro posizionamento rispetto a tre dimensioni strategiche: l’offerta online di servizi (digital public services), l’integrazione dei sistemi comunali con le piattaforme nazionali e l’attivazione di strumenti di trasparenza, informazione e interazione digitale. Dall’analisi emerge che Ferrara ha un indice Ca.Re. pari a 77, riflesso delle significative performance dell’Indice digital public services pari a 84, dell’Indice digital PA pari a 87 e dell’Indice Digital Openness pari a 60 (la valutazione è basata su un punteggio da 0 a 100).

Il sindaco Alan Fabbri commentando: "Questo riconoscimento certifica lo sforzo progettuale di innovazione digitale che il Comune ha compiuto dal 2019 ad oggi; la transizione digitale già partita nel 2019, oggi ha raggiunto un grado di avanzamento che ci pone tra le migliori città capoluogo d’Italia. Le risorse del Pnrr contribuiranno a migliorare ulteriormente questo posizionamento". Micol Guerrini, assessore alle politiche giovanili: "Ci siamo adoperati per rinnovare e rendere efficace sotto il profilo digitale tutta la macchina comunale; è un percorso ancora lungo ma questi riconoscimenti ci fanno capire che siamo sulla strada corretta".