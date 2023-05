Ferrara Tua e Afm Farmacie alla ricerca di personale

Ferrara Tua Spa e Afm Farmacie comunali Srl ricercano personale. Nel dettaglio, la prima società cerca un impiegato tecnico esperto di cantieri ed opere pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tra i requisiti specifici laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e per il territorio, architettura e ingegneria dell’architettura, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria della sicurezza, ingegneria per l’ambiente e per il territorio o titoli equipollenti. Afm Farmacie Comunali Srl, invece, ricerca un impiegato specialista di gare e appalti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tra i requisiti specifici laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, scienze economiche, scienze dell’economia e della gestione aziendale o titoli equipollenti. Laura magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, in giurisprudenza, finanza, scienze dell’economia, scienze delle pubbliche amministrazioni o titoli equipollenti.