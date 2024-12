Ferrara Tua punta sul fotovoltaico: "Pensiamo ad un maxi impianto"

La parte più interessante del lungo excursus del presidente di Ferrara Tua, Luca Cimarelli, è la presa d’atto che le aziende pubbliche, ora sempre di più, devono tener conto della concorrenza di quelle private. A partire dalle farmacie. "Ora – scandisce in premessa Cimarelli – le multinazionali sono sbarcate a Ferrara e soprattutto Hippocrates sta facendo una politica molto espansiva avendo già acquistato diverse farmacie in provincia e due in città". L’occasione è la commissione dedicata alle società partecipate di ieri pomeriggio, voluta dal consigliere della civica Anselmo, Leonardo Fiorentini (che la presiede). Partiamo col dare due notizie. Per il prossimo anno sono stati messi a bilancio centomila euro per il rifacimento del tetto del crematorio di proprietà di Ferrara Tua "perché – spiega il presidente – il rivestimento è ammalorato e oggetto di infiltrazioni". Parallelamente, Ferrara Tua si farà carico di un altro investimento dello stesso importo per rifare una parte del parcheggio di via del Lavoro. Decisione, quest’ultima, oggetto anche di un confronto con i rappresentanti sindacali. "Sperimenteremo – dice Cimarelli – per la prima volta un parcometro che ammetterà solo pagamenti elettronici. Soprattutto per evitare i danneggiamenti che abbiamo subito altrove". Il risultato che Cimarelli si intesta è quello, nonostante le difficoltà, di "aver mantenuto le tariffe della sosta invariate dal 2016 a oggi". Al momento non sono in programma aumenti in questo senso. Ma, la visione più strategica riguarda, appunto, le farmacie comunali. "Afm – scandisce – gestisce al momento undici farmacie. Abbiamo quasi tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato e, comunque, ricorriamo il meno possibile ai contratti di somministrazione. Sul piano occupazionale, le farmacie comunali restano attrattive". L’excursus sulla gestione del verde è un ginepraio. Resta, comunque, che rispetto a prima la situazione è "visibilmente cambiata, anche grazie a un maggiore budget messo a disposizione e a una migliore gestione delle risorse". Anche gestire 37 cimiteri – più la Certosa – non è un gioco da ragazzi. A maggior ragione quando "le marginalità dei servizi cimiteriali sono sempre più esigue". Le operazioni che si sono avvicendate nel gruppo pubblico, in particolare con la fusione per incorporazione inversa di Ferrara Tua, che ha assorbito Holding Ferrara Servizi, hanno consentito un "sostanzioso risparmio". Il sogno nel cassetto di Cimarelli? "Un maxi impianto fotovoltaico per Ferrara Tua, in modo da abbattere i costi. Ora, è allo studio una comunità energetica con Amsef". "Il passaggio degli amministratori delle società – ha aggiunto l’assessore Matteo Fornasini – è stato reso possibile grazie alla clausola che abbiamo inserito nella delibera di indirizzo che è stata votata a luglio. La trasparenza, passa anche da qui. E per noi è una priorità".