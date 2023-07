"Ferraresi, la sua mozione non può essere ammessa"

di Federico Di Bisceglie

E’ ancora scontro sul parco Bassani. Archiviato il concerto di Bruce Springsteen, sono rimaste le polemiche: da una parte il comitato Save The Park, che proprio l’altro ieri ha richiesto, supportato da alcuni consiglieri, vengano inseriti dei vincoli all’interno del Piano Urbanistico Generale per tutelarlo. Dall’altra l’amministrazione. La consigliera del Misto, Anna Ferraresi, aveva protocollato per intervenire sul Pug, una mozione. La richiesta era quella di "garantire con apposite norme l’inibizione, in futuro, di altre manifestazioni con impatto simile e prevedere (nel Pug) che ogni nuovo evento all’interno del parco sia preceduto da apposita valutazione di impatto ambientale". Durante la discussione della capigruppo di qualche giorno fa – la riunione propedeutica al consiglio comunale – però, la mozione è stata ritenuta inammissibile. Dunque, lunedì, in aula, il documento di Ferraresi non verrà discusso. Come era immaginabile, la capogruppo del Misto, non l’ha digerita. "Questa situazione – spiega – evidenzia in modo chiaro come si stia minando sempre di più l’autonomia e la prerogativa dei consiglieri comunali, specialmente di quelli che rappresentano un punto di vista scomodo per l’amministrazione. La mia attività in questi quattro anni è stata soggetta a diverse minacce e ritengo sia essenziale che sia garantita la libertà di esprimere il mio pensiero politico e di svolgere il mio ruolo in Consiglio". Nel frattempo, Ferraresi ha mandato la mozione agli uffici della prefettura, per chiedere un riscontro tecnico sulla decisione assunta dalla presidenza del Consiglio. "L’autonomia dei consiglieri e la democrazia stessa – chiude Ferraresi – richiedono un dibattito aperto e una discussione libera sui temi di interesse pubblico. È responsabilità di tutte le istituzioni coinvolte garantire tale diritto fondamentale per il bene della comunità che rappresentiamo". All’esponente dell’opposizione, ha risposto il segretario generale Francesco Babetto. Nella richiesta di Ferraresi, scrive il segretario, "non sussiste alcun elemento di raffronto oggettivo (numero di persone che accedono al parco, soglia del rumore consentito, peso massimo delle strutture e dei mezzi). Una volta accolta la mozione, nel momento in cui si sarebbe discusso il Pug, tale impegno (quello di inserire delle clausole e inibire la possibilità di svolgere altri eventi tipo il concerto del Boss), si prestava a possibili interpretazioni contrastanti sull’accezione della manifestazione". E quindi, aggiunge il segretario generale, la richiesta di Ferraresi avrebbe potuto costituire un "ulteriore motivo di probabile contrasto in sede di Consiglio comunale in ordine al rispetto di quanto auspicato con la mozione".