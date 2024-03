Ferraresi per sempre di Lorenzo Mazzoni

Doppio appuntamento

oggi, alle 17.30, alla libreria Ubik di Ferrara (via San Romano, 43). Lorenzo Mazzoni presenterà l’antologia ‘Ferraresi per sempre’ (Edizioni della Sera) e il suo nuovo romanzo Antidolorifico (Edizioni La Gru).

‘Ferraresi per sempre’. Viaggio emozionale nel cuore di Ferrara. In questo volume i lettori troveranno racconti permeati dalla nostalgia di chi è costretto a vivere lontano da Ferrara, macchiette popolari della borgata, pittori pronti a immortalare per sempre la famiglia Este.

Antidolorifico, noir-pulp ironico e dissacrante.