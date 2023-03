Ferraresi ’sfrattata’ da Italia Viva "Posizioni personali non in linea"

Il malumore serpeggiava già da un po’. Ora, c’è lo strappo. Italia Viva, nella sostanza, "sfratta" la consigliera comunale Anna Ferraresi per via delle sue prese di posizione su Feris. Perché, sostengono i renziani, "la consigliera Ferraresi ha preso posizioni personali in netta contrapposizione con le indicazioni degli organi direttivi di Italia Viva, nonostante partecipi e faccia parte del direttivo". Di più. "Data la profonda distanza delle esternazioni di Ferraresi con la linea liberale, democratica, riformista e garantista di Italia Viva – si legge nella nota del direttivo – riteniamo che la consigliera non ci rappresenti più ed esprima soltanto posizioni a titolo personale. Ci teniamo comunque ad augurarle il meglio e di ottenere soddisfazione e successo dalle sue battaglie politiche e personali che, siamo certi, proseguirà con la passione che la contraddistinguono e la ringraziamo per il lavoro svolto finora al nostro fianco".

Insomma: grazie e arrivederci. Nel merito, la posizione di Italia Viva su Feris è di grande equilibrio. "La vicenda Feris rappresenta, senza dubbio, una sconfitta politica per la maggioranza – scandiscono i renziani – ma, al di là del tema squisitamente politico, quello che interessa a Italia Viva Ferrara è se si tratta di una vittoria per la città. La vera vittoria sarebbe stata riuscire a mettere a frutto l’investimento privato, trovando il giusto equilibrio fra l’interesse pubblico e quello delle imprese, per generare benessere e crescita". Per questo, sostengono gli esponenti di Iv "consideriamo sbagliato il ‘no’ a prescindere, le prese di posizione oltranziste e l’attacco diretto ai privati". Ed ecco che arriva, dai renziani, anche un monito a tutte le altre forze alternative alla maggioranza. "Stapperemo la bottiglia quando potremo sederci con i privati a disegnare un nuovo progetto, utile alla comunità e alla città".

f.d.b.