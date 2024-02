"Ferraresi, voglia di giustizialismo"

"Cattiva fede e sfrenata voglia di giustizialismo politico. Ecco cosa esprime la consigliera Anna Ferraresi con la richiesta di far dimettere Sgarbi da presidente della Fondazione Ferrara Arte – l’intervento dei consiglieri della Lega –. Non è una novità che la consigliera chieda le dimissioni di personaggi pubblici, utilizzando argomentazioni pseudogiudiziarie per cercare di demolire chiunque non le vada a genio, confondendo la figura del sindaco con quella di un giudice che prima ancora delle sentenze condanna e dimette senza appello. Questa volta non è sola la consigliera, ma supportata da un Pd che da sempre non sopporta di avere competitor in ambito culturale perché convinto che la cultura sia appannaggio della sinistra. Fortunatamente con l’arrivo della nostra amministrazione, cinque anni fa, quei tempi sono finiti anche se, ora con le elezioni alle porte, il centrosinistra spera di ripristinarl. Per fare chiarezza relativamente a Sgarbi, vorremmo far notare ai giustizialisti dell’ultimo minuto che il presidente di Ferrara Arte ha annunciato le dimissioni da Sottosegretario dopo il parere dell’Antitrust sulla incompatibilità con le altre sue attività. Nulla ha a che vedere con il ruolo che Sgarbi ricopre nella Fondazione, nessuna ipotesi di dimissioni

è da prendere in considerazione".