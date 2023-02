Ferrari, il sorpasso in Borsa. Ora la Formula Uno

Caro Carlino,

da diverso tempo seguo l’evoluzione del valore in borsa dei titoli Ferrari e Stellantis oggi il valore delle azioni Ferrari ha completato l’inseguimento ed effettuato il sorpasso: Ferrari 45.068, Stellantis 45.064 milioni di euro. Come sarebbe contento oggi Enzo Ferrari ricordando il primo tentato approccio con l’allora Fiat che, nel 1919, non lo accettò tra le fila dei suoi dipendenti ma che, comunque, nel 1969 preferì cedere alla stessa il 50% la sua creatura con l’impegno a cedere un ulteriore 40% alla sua morte (avvenuta poi nel 1988), lasciando al figlio Piero il restante 10 per non cedere all’offerta della Ford preferendo una scelta patriottica lasciando la “Leggenda” in mani italiane. Ora manca solo la conquista del mondiale di Formula uno per festeggiare in modo appropriato il sorpasso nel campo economico.

Giancarlo Vicentini

* * *

LA POESIA

FERMIAMO OGNI GUERRA

Fermiamo ogni guerra

Aiutare chi è povero

è aprire

tutto il cuore e l’anima,

spegnere

la libertà d’un popolo

è dittatura,

fermiamo ogni guerra,

perché di eterno

ci siano solo pace e amore.

Eridano