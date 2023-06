Ferrari, motoraduno e Peggy Gou Un weekend da tutto esaurito

Musica, balli e supercar. Un weekend da tutto esaurito in centro storico, iniziato sabato sera con il primo evento del Ferrara Summer Festival, protagonista la dj-influencer Peggy Gou, e proseguito ieri con il raduno di moto e la sfilata di Ferrari. Partiamo da sabato sera. Una piazza gremita ha salutato il primo ospite in calendario: Peggy Gou, deejay sudcoreana, stilista e influencer internazionale. Nel pubblico tantissimi fan, in buona parte da fuori provincia. Ed è spuntato anche un ironico striscione con la scritta ‘Cappellacci al ra-gou’, un gioco di parole che incrocia il cognome della cantante al celebre piatto ferrarese e che inoltre richiama la campagna social della deejay dedicata proprio ai prodotti tipici italiani.

Ieri è stata invece la volta delle Ferrari e delle moto. Per la prima volta si è svolto il raduno di ‘Passione Rossa’, Ferrari club internazionale che ha portato in città circa trenta supercar di Maranello. Le rosse si sono radunate in esposizione tra Porta Paola, via donatori di sangue e piazza Travaglio. molti gli appassionati che si sono soffermati per apprezzare e vivere il fascino delle Ferrari. A seguire, in corso Porta Reno e corso Martiri della Libertà, hanno sfilato differenti modelli in una gamma che spazia dagli anni ‘90 alla recentissima 296 Gtb. Protagonista dell’iniziativa è Fabio Barone, pilota che da circa un mese ha conquistato il quinto record mondiale di velocità su Ferrari e presidente di ‘Passione Rossa’, club che festeggia proprio quest’anno i 25 anni di storia. Le vetture sono arrivate direttamente da Maranello.

Nella stessa mattina, con partenza da piazza Castello, si è tenuto il 12esimo Motogiro benefico organizzato dal moto club Bulloni Svitati di Ferrara. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha riunito motociclisti in arrivo da varie province dell’Emilia Romagna e dalle regioni vicine per una raccolta fondi da destinare in beneficenza all’associazione Aias. Soddisfatto dell’assessore al turismo Matteo Fornasini: "Ferrara sta diventando sempre più attrattiva per raduni di auto e di moto prestigiosi e importanti che ci danno visibilità e promozione".

Mario Tosatti