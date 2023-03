Ferri di cavallo e cuore Lui il maestro, lei l’allieva Un amore di maniscalchi

di Mario Bovenzi

A volte un ferro di cavallo oltre a portare fortuna porta anche l’amore. Galeotta è stata la passione per il cavallo che ha fatto incontrare Fabrizio Frizzarin, 55 anni, da una vita maniscalco, da sempre con martello e chiodi a ferrare i destrieri del palio, e Miglena Vassileva, 47 anni, di origini bulgare, appartenente ad una famiglia di circensi. Che ora sta seguendo le orme del suo lui e insieme ferrano cavalli, là dove li chiamano, a Ferrara e in provincia, allevatori e cavallerizzi.

Lei a reggere tra le mani uno zoccolo mentre Fabrizio prende le misure per creare ’calzature’ che fanno sentire comodo il cavallo e magari gli danno quella spinta in più quando c’è da affrontare un rettilineo, al momento di saltare un ostacolo sotto gli occhi di chi segue gare e competizioni con il fiato sospeso. Di chi ha la febbre del palio. "Faccio questo mestiere ormai da un po’, ma ogni giorno imparo qualcosa – racconta Miglena che gli amici chiamano semplicemente Meghy –, credo di essere una brava allieva". Si chiama mascalcia l’arte di ferrare uno zoccolo. Non è per niente facile. E loro due – uno magari a togliere i vecchi chiodi, l’altra a tenere la zampa sollevata – anche per non far scomparire un mestiere antico – i colleghi si contano sulla punta delle dita – hanno aperto a Jolanda di Savoia l’accademia d’arte equestre e circense, associazione affiliata all’Aics. "Il cavallo è cultura – spiega ancora Miglena Vassileva – e noi vogliamo diffondere questa cultura, tra lezioni teoriche e pratiche. Come quelle per imparare a ferrare un cavallo. Ci vuole molta forza, è piuttosto faticoso". E’ un anno che Meghy ferra cavalli, unica donna a fare questo mestiere nella nostra provincia. Anche se ci tiene a precisare che per lei è un hobby, che per il momento la coppia va dove li portano le richieste dei loro associati. In genere il loro compenso è un rimborso delle spese. Se per lei il maestro è il suo compagno, ad insegnare il mestiere a Fabrizio Frizzarin è stato Francesco Zamboni, scomparso a 99 anni nel 2022, un simbolo di questo mondo di selle e finimenti. "Era un grande maniscalco, per lui il mestiere era arte, amore assoluto per il cavallo", dice mentre a Spiaggia Romea insieme al suo lui stanno "facendo le scarpe" ad un esemplare bianco, che ogni tanto piega la testa per vedere se lavorano bene. "Ogni cavallo ha il suo carattere – riprende – ci sono quelli molto mansueti, quelli focosi. Bisogna saperli prendere, anche questo fa parte del mestiere. Un mestiere fondamentale anche per il benessere dell’animale. C’è un detto popolare che recita più o meno così, senza buoni piedi non c’è cavallo". Anche senza amore.