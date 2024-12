Ferrovia e Romea da ammodernare

Per quanto riguarda la nostra provincia sono le infrastrutture, in particolare i collegamenti via auto e via treno con Ravenna, il vero punto debole. Una lacuna da risolvere quanto prima affinché la futura Zls decolli e dia i frutti sperati. Un aspetto, questo, ribadito alcuni giorni dal presidente dell’Abi e della Cassa di Ravenna Antono Patuelli, intervenuto a un convegno in Rettorato. "Abbiamo una linea ferroviaria pensata e realizzata nel periodo pre-risorgimentale – aveva detto –: speriamo che il nuovo Consiglio regionale agisca con forza sulla nostra possibilità di guardare al futuro. Non è ammissibile che la ferrovia che parte da Trieste e arriva a Bari non possa percorrere anche il più breve tragitto passando da Ferrara, Ravenna e Rimini. E la Zona logistica semplificata appena approvata può essere lo strumento per porre fine a questa situazione in cui la Romea è la Statale con il più alto numero di morti in Italia’".