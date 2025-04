Ferrovia Ferrara-mare, no allo studio di fattibilità

Nella commissione regionale Territorio e ambiente, presieduta da Paolo Burani, non è passata la proposta di sostegno al progetto della ferrovia Ferrara-mare, e di destinare risorse per uno studio di fattibilità, promossa in una risoluzione di Fratelli d’Italia, a prima firma del consigliere regionale Fausto Gianella. "Ferrara e la costa adriatica - ha sostenuto Gianella - rappresentano due poli di fondamentale importanza per il territorio regionale sia dal punto di vista economico che turistico. Attualmente il collegamento tra la provincia di Ferrara e i lidi ferraresi è garantito unicamente da infrastrutture stradali, che presentano limiti di capacità e sostenibilità ambientale, contribuendo al proliferare di traffico e inquinamento". Dunque, secondo il consigliere di Fd’I, la realizzazione di una ferrovia Ferrara-mare rappresenterebbe "un’opportunità strategica per migliorare la mobilità sostenibile, incentivando il trasporto pubblico e riducendo l’impatto ambientale legato al traffico su gomma", nonché un’ulteriore opportunità di sviluppo per la costa e un territorio "che sta già soffrendo di altre problematiche come, ad esempio, la proliferazione del granchio blu". Inoltre ha ricordato come la ferrovia Ferrara-Porto Garibaldi sia esistita fino al 1945, "quando i bombardamenti misero fine alla possibilità di un suo ulteriore utilizzo. A oggi il tratto ferroviario ancora in attività giunge fino a Ostellato. L’implemento di tale tratto per circa 20 chilometri permetterebbe il raggiungimento del litorale ferrarese". Per la maggioranza, che ha espresso voto contrario, il progetto andrebbe discusso ed inserito nell’aggiornamento del Prit (Piano regionale integrato dei trasporti). Posizione sostenuta anche dallo stesso presidente della Commissione, Paolo Burani. Dagli esponenti della minoranza, invece, è stato ribadito che, in ragione di studi di fatto già avviati, una presa d’atto politica condivisa sarebbe stata opportuna. La consigliera regionale Marta Evangelisti, tra i firmatari della risoluzione, ha altresì annunciato "che Fd’I e il centro destra ribadiranno la richiesta anche in ambito di redazione del Prit".

v.f.