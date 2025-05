"Ferrovia Ferrara-mare, una bocciatura politica"

Caro Carlino,

questa Provincia da tantissimi anni sconta un grave deficit di infrastrutture che ha origini dall’immediato dopoguerra. In tutti questi decenni non c’è mai stata una classe dirigente e soprattutto politica che abbia favorito la creazione di infrastrutture viarie, industriali, commerciali ed economiche che potessero arricchire il tessuto economico-produttivo del nostro territorio provinciale. Fatta questa premessa, giorni orsono, proprio sul Carlino, sono stato attratto dalla notizia che un consigliere regionale ferrarese di FdI ha presentato una risoluzione per destinare risorse a uno studio di fattibilità per rendere realizzabile finalmente una ferrovia che colleghi Ferrara al mare. E’ ovvio dire che un tale collegamento sarebbe di straordinaria importanza per questo territorio, basti pensare alla connessione che nascerebbe fra la “Ferrara città del Rinascimento” e il comparto turistico/balneare comacchiese. Il nostro territorio diventerebbe un contenitore di flussi turistici straordinario, visto anche il grande rilievo che ha assunto Comacchio negli ultimi anni dal punto di vista turistico e culturale. Ebbene tale risoluzione, incredibilmente, è stata bocciata dalla Commissione Territorio e Ambiente della Regione Emilia Romagna ! Qui mi riallaccio al “modus operandi” della suddetta classe politica che ha amministrato questo territorio in questi settant’anni: orbene un consigliere regionale del PD, anch’egli ferrarese, ha avvallato tale decisione in quanto detta proposta andrebbe preventivamente inserita nel PRIT, il Piano Regionale Integrato dei Trasporti, e comunque sarebbe a suo dire (con stupefacente tempestività!) già in corso uno studio tecnico avanzato inerente tale progetto. Ora, considerato che detto consigliere del PD siede da tempo su uno scranno del consiglio regionale emiliano-romagnolo e considerato anche che, consultando on line i precedenti PRIT della Regione, da ultimo quello emanato con Delibera del 23 dicembre 2021, risulta non esserci alcuna traccia relativamente ad una possibile fattibilità di tale tratto ferroviario e anche consultando tutti gli atti disponibili in rete non vi è alcun documento di questo studio, sono portato a pensare che dette considerazioni siano rivestite di opportunismo politico. In sostanza: importante è sminuire l’iniziativa dell’avversario politico, gli interessi per favorire la rinascita di questo territorio provinciale vengono dopo (!). Per smentire queste mie considerazioni, inviterei tale esponente del PD a presentare pubblicamente una dettagliata documentazione (in originale o in copia conforme) in una sede che lui riterrà opportuna, relativa al citato studio tecnico di cui dice. Ma forse sono troppo ingenuo! Grazie,

Ivano Mirelli