Ferrovie, lavori sulla Ferrara-Codigoro Treni sostituti dai bus

Da ieri e fino al 3 settembre, tutti i treni, sulla tratta Ferrara-Codigoro saranno sostituiti con bus. Un piccolo disagio in vista di un grande traguardo ovvero la futura elettrificazione della tratta ferroviaria e la dismissione delle carrozze a diesel, per sostituirle con quelle a funzionamento elettrico. L’attività che si sta facendo in questi giorni lungo la tratta, è praticamente una "prima pietra" per l’elettrificazione della linea, poiché si stanno realizzando i basamenti in cemento, sui quali saranno installati strutture che porteranno delle mensole e i fili conduttori dell’elettricità. Si tratta di un primo intervento, in un periodo di minor fruizione dei treni, con successive opere, in diverse fasi, utili alla completa elettrificazione della linea, la cui inaugurazione sarebbe prevista fra tre anni.

Quella dell’elettrificazione è stata una battaglia portata avanti dall’interno consiglio comunale di Codigoro, all’unanimità, sia dall’attuale maggioranza che dagli esponenti dei 5 Stelle. Le nuove carrozze elettriche avranno la possibilità di caricare biciclette, superando l’attuale esiguo numero dei posti per le due ruote, che si possono caricare, complessivamente. Una campagna che ha visto in prima a linea, affiancati, sia Massimo Biolcatti rappresentante locale delle Fiab sia l’assessore Stefano Adami.

