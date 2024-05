Ferruccio Sandri presenta la personale. Oggi il taglio del nastro

Taglio del nastro oggi, alle 17,30, alla galleria d’arte “Il Rivellino” di Ferrara della mostra personale di Ferruccio Sandri. Pittore italiano nato a Schio nel 1949; ha studiato alla scuola veneta e frequentato gli atelier di noti maestri, sperimentando varie tecniche pittoriche. La sua esperienza, nell’est Europa, con i pittori veneziani e l’amicizia con Giuseppe Mannato e Sergio Held, sono stati importanti per la sua formazione.

Sandri ha lavorato anche nella realizzazione di scenografie teatrali per Otello Cazzola, attore e regista. La natura e la contemporaneità sono fonti ispiratrici per il suo lavoro artistico. Dipinge da oltre quarant’anni e ha esposto in diverse mostre personali e collettive in città come Vicenza, Schio, Mestre, Venezia, Trieste, Forte dei Marmi, Milano, Pavia, Roma, Firenze, Fano, Udine e Marostica. La sua creatività si esprime attraverso forme ardite e l’utilizzo di materiali vari ed interessanti, mai tradizionali. La mostra da oggi al 24 maggio. Tutti i giorni dalle 11 alle 12,30 e dalle 17.30 alle 19,30. Chiuso giovedì pomeriggio e domenica mattina.