Festa a Contrapò per i cento anni di Estina Feroci

Un compleanno speciale per Estina Feroci, che ieri ha spento 100 candeline. Alla ricorrenza, che Estina ha festeggiato nella propria casa di Contrapò, si è unita anche l’Amministrazione Comunale con l’assessore Cristina Coletti. "Sinceri auguri - ha detto nella circostanza l’assessore Coletti - a Estina, per la quale auspichiamo ancora tanti momenti sereni da trascorrere insieme ai propri cari. Oltre agli auguri, rivolgiamo a lei un sentito grazie per quanto ha fatto nel corso della propria vita, contribuendo a costruire il sentimento di comunità, e per il punto fermo che rappresenta per le generazioni più giovani".