Festa a Filo, dibattiti e serate

"Il ristorantino è Festa": a Filo presso Villa Vittoria, dopo l’ottimo avvio della scorsa settimana, che ha fatto registrare presenze da tutto esaurito, si entra nell’ultimo weekend della manifestazione.

In programma serate di dibattito e musica: oggi musica dal vivo con "Chitarre in scatola" di Roberto Romagnoli; domenica ci sarà Irene Priolo, vice presidente della Regione Emilia-Romagna, interverrà alle ore 21 sull’attuale tema del cambiamento climatico con la capogruppo Pd in Regione Marcella Zappaterra e Luigi Tosiani segretario regionale Pd.

Apertura ristorante dalle 19 con specialità di pesce e carne, consigliata la prenotazione al 338-6640094.

f. v.