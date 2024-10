Festa a Jolanda per i cento anni di Nerina Curarati

Al teatro comunale di Jolanda di Savoia è stato festeggiato il secolo di vita di Nerina Curarati. Grande è stata la partecipazione all’evento, fortemente richiesto da quanti hanno conosciuto Nerina, e reso possibile grazie all’impegno del sindaco Elisa Trombin e degli amministratori comunali. Nata a Coccanile il 24 settembre 1924, Nerina è la seconda di quattro fratelli. Ha lavorato inizialmente come bracciante agricola e anche come mondina nelle risaie della Sbtf. La sua famiglia era amante della musica e così ha incontrato Evades Zaghi, il futuro marito, che andava a casa loro per dare lezioni di fisarmonica a suo fratello. Evades, cieco dalla nascita, aveva frequentato il collegio per ciechi di Monza. Sposatasi nel giugno 1943, ha vissuto inizialmente in famiglia a Jolanda dove ha dato alla luce il figlio Gianni, per ritornare nel 1945 a Coccanile. Nel 1949 l’Unione Italiana Ciechi aveva donato ad Evades una struttura in legno posta sotto l’acquedotto di Jolanda da utilizzare come negozio. È stata la loro prima cartoleria per la vendita di giornali, libri, materiale scolastico, giocattoli, profumi.