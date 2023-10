Festa a Penzale: Palo della cuccagna e Sugaman a Cento

CENTO

Come da tradizione e grazie ai Sugaman, che alla festa del Penzale domenica non mancherà il palo della cuccagna, gioco che arriva dalle radici del territorio, che, tra l’altro, vede i ragazzi capitanati da Samuele Lenzi, ai vertici delle competizioni nazionali. Tutto questo, dopo aver recuperato e restaurato proprio il palo che per decenni era stato il protagonista della scalata ‘ingrassata’, durante questa festa. Alle 17 ci sarà dunque una gara con tantissimo pubblico e squadre di ragazzi della zona a contendersi il premio, ognuna aiutata da un Sugaman. Ci saranno ricchi premi e il regolamento pevede avri tentativi di scalata effettuati da un massimo di 4 componenti per squadra, sono ammesse sostituzioni, vince la squadra che perr prima raggiungerà i 10 metri d’altezza e saranno premiati i primi 4 team classificati. Al termine, l’esibizione spettacolare dei Sugaman nella scalata fino a 10 metri d’altezza, con acrobazie e con una velocità che li ha portati ai vertici di queste competizioni, da diversi anni cimentati in questa attività a livello professionistico portando a casa grandi soddisfazioni ma capaci anche di stuzzicare tanti a provare la scalata al palo ingrassato. Per info e iscrizioni, contattare i Sugaman dalle pagine social.