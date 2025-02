Festa a Pontelagoscuro. Torna il ’Baule in piazza’

Una ‘domenica pontesana’ in piazza. Si tratta di un appuntamento che coincide anche con la seconda domenica del mese, fissa per il ‘Baule in Piazza’ organizzato dalla Pro Loco Pontelagoscuro. Nella mattinata di domani, a partire dalle 8, nel centro di Pontelagoscuro, il tradizionale mercatino dell’hobby, riuso e ingegno. Una serie di espositori che si posizioneranno nell’area aperta e sotto i portici di piazza Bruno Buozzi e anche lungo il viale Savonuzzi, con tanti banchi e gazebo, dove sarà presente materiale di ogni genere, usato, vintage e creato dall’ingegno dei partecipanti.

In piazza dalle 8.30 anche i banchetti del mercato contadino delle aziende aderenti a ‘la strada dei vini e sapori’, per vendere e promuovere le eccellenze del territorio ferrarese. Presenti anche i gazebi promozionali delle associazioni Avis comunale di Ferrara e Voglio Volare. Il Baule in Piazza è istituito dal Comune di Ferrara che lo patrocina ed affida la gestione alla Pro Loco Pontelagoscuro APS. ‘Il Baule in piazza’ richiama in piazza centinaia di visitatori, attratti dai numerosi oggetti antichi ed introvabili, dove è possibile trovare dai vecchi dischi, attrezzatura varia, sveglie e cannocchiali, vestiti e tanto altro.

Mario Tosatti