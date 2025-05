Festa alla biblioteca, premiati i lettori

La musicalità e le emozioni che le parole sanno suscitare sono state protagoniste nel cortile della Biblioteca comunale “Anne Frank” di Copparo che, l’altro pomeriggio, si è trasformato in un arcipelago di culture. Questo, grazie alla Festa dei Lettori 2025, appuntamento dedicato a chi ama leggere, ascoltare e lasciarsi trasportare dalle storie in un incontro tra diverse generazioni che si sono ritrovate sul prato per un’occasione di socialità e promozione della lettura.

Diverse le iniziative che hanno caratterizzato l’evento, a partire da “Io, tu, noi… mondo!”, realizzato in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Unione Terre e Fiumi: isole di lettura in lingue diverse dedicate ai bambini da 0 a 6 anni, in cui genitori provenienti da varie parti del mondo faranno scoprire la musicalità delle parole straniere.

Lettrici per un giorno, sono state le mamme Oumy (senegalese, capace di leggere sia in francese che in wolof), Luminita (Romania), Jenny Mantovani (italo-venezuelana), Anna Giorgia Shen (che ha letto storie in cinese), Giulia (Italia), Pai (Thailandia), Nicoletta (letture in russo) e Anna (dialetto ferrarese).