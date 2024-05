Festa Coldiretti in via Montebello: "Prodotti freschi a chilometro zero. Una scommessa vinta grazie ai soci"

Via Montebello 43 non è solo un punto vendita di eccellenti prodotti freschi e trasformati della filiera agricola italiana a km zero, ma anche un punto di riferimento e di incontro per la città di Ferrara, con iniziative, animazione, coinvolgimento di tante e diverse realtà unite dal filo rosso della trasparenza, dell’autenticità, della capacità di essere parte viva della società e di offrire valore aggiunto alla città.

È stato un po’ questo il filo conduttore degli interventi dei tanti ospiti, compresi esponenti del mondo politico, che hanno voluto condividere con Coldiretti Ferrara la ricorrenza dell’apertura del mercato coperto nella ex chiesa di San Matteo, partendo da cinque anni fa, per arrivare ad oggi, dopo molte sfide, periodi difficili, ma con l’obiettivo di non mollare mai e di fare sempre di più e di meglio.

Una scommessa vinta, una volontà di Coldiretti con i suoi soci, quelli che ci mettono ogni giorno la faccia per proporre ai cittadini i loro prodotti ed assicurare una filiera che parte dal campo ed arriva al banco di vendita potendola raccontare, perché vissuta e garantita.

Passando anche dai tristi giorni della pandemia, dove comunque il mercato era aperto e punto a disposizione per la fornitura di generi alimentari, passando per le collaborazioni con l’Emporio Solidale Il Mantello, Avis, Lilt, Andos, Airc, Ail, Fiab, Università di Ferrara, istituti Dosso Dossi e Vergani Navarra.

Ad aprire gli interventi la neo presidente di Agrimercato Ferrara, l’associazione di Coldiretti che gestisce i mercati di Campagna Amica, Monia Dalla Libera,

seguita dagli interventi dei tanti politici presenti e dai rappresentanti di Avis Diego Monteleone e di Lilt Rodolfo Pazzi, e naturalmente i dirigenti dell’organizzazione, il vice presidente Filippo Pallara ed il direttore Alessandro Visotti, che hanno ringraziato i presenti e soprattutto i cittadini che hanno capito il senso ed il messaggio rappresentato dal Mercato di Campagna Amica. Non è mancato da parte del direttore Visotti l’appello ad aprire il parcheggio della chiesa di Santo Spirito.