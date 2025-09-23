"Festa de l’Unità, lavoro per il futuro del territorio"

L’altra sera si sono spente le luci della festa del Pd sul baluardo della fortezza, dopo 10 giornate di iniziative politiche, musica e balli, cucina tipica. Sul palco si sono alternate associazioni, esponenti del mondo politico, sportivo, amministratori, professionisti, docenti, tutti testimoni e protagonisti di una società complessa, che cambia velocemente. Abbiamo parlato di pace, di lavoro, di cultura sportiva, di pari opportunità e di Europa. Abbiamo cercato di focalizzare i problemi offrendo spunti di riflessione e possibili soluzioni. In questi giorni abbiamo stretto forti relazioni tra la nostra comunità e ci siamo sentiti accolti dal quartiere, abbiamo riso in cucina e ci siamo sostenuti per portare a casa una festa nuova su cui abbiamo molto scommesso. Si chiude quindi la festa ma non si ferma il nostro impegno politico sul territorio. Tra pochi giorni sarà il ventesimo anniversario dell’insensato omicidio di Federico Aldrovandi e noi saremo alle iniziative organizzate dal comitato perché consapevolezza e memoria restano le armi migliori e legittime per combattere gli abusi di potere. Intanto conoscere. Anche a questo servono i partiti, e nell’orgoglio di essere democratici, continuiamo a lavorare tutti i giorni nella nostra città. Incontro quale futuro per il nostro territorio? Elena Rossi, Andrea Baldini, Edoardo Accorsi. Ho fortemente voluto questo momento nel programma della Festa, come principio e come metodo. Perché fondamentale il rapporto con il territorio della provincia e i nostri amministratori. Quale futuro per il territorio? È la domanda che si pongono i nostri sindaci, mettendo assieme elaborazione politica, azioni concrete che impattano sulla qualità del vivere dei propri cittadini e un progetto soprattutto culturale: pensarci come un territorio vasto ad alta densità di interconnessione. Costruiamo i prodromi di un’agenda politica di territorio vasto che ci servirà per le campagne elettorali del prossimo anno in provincia.

* segretaria del Pd