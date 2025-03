Festa degli Aquiloni, laboratori in biblioteca

Dopo il felice debutto della primavera scorsa, il prossimo 6 aprile, al Pontino Tagliapietra, torna la Festa degli Aquiloni, ideata da Comart in collaborazione con il gruppo aquilonisti Vulandra, con il patrocinio del Comune di Copparo. In vista di questo appuntamento, alla Biblioteca Anne Frank si terrà il laboratorio artistico per la costruzione di aquiloni, rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni: l’incontro si terrà giovedì 20 marzo alle 16.30 in biblioteca (per info e iscrizioni 0532 864633, biblioteca@comune.copparo.fe.it). La Festa degli Aquiloni si terrà dalle 10 alle 19 nella splendida area verde del Pontino.