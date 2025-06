Festa degli atleti della pallavolo. Under 14 sul tetto provinciale

A Poggio Renatico la comunità ha vissuto una serata di sport e soddisfazioni grazie all’Associazione Tra Terra e Cielo, che ha organizzato una festa per tutti gli atleti della pallavolo. Insieme al Sindaco Daniele Garuti e all’Assessore allo Sport Andrea Bergami l’associazione ha premiato le campionesse provinciali Under 14 femminile: Giulia Antolini, Emily Biondi, Esther Maria Cestari, Elena Cornetti, Mia Fiorini, Sofia Gallini, Alessia Iannone, Federica Massimo, Serena Melillo, Ilaria Poggi, Maria Diana Rosini ed Emma Sabatino. Le finaliste regionali S3: Linda Anselmo, Aurora Cangu, Chiara Di Matteo, Chiara Motta, Matilde Raimondi, Serena Rizzo, Thiane Seye e Beatrice Zaretta. E le finaliste provinciali Under 12 misto: Miryam Brintazzoli, Ersela Cangu, Caterina Capelli, Stella Garuti, Martina Iseppato, Melanie Kenbel, Alex Motta, Francesca Norelli, Giorgia Pattocchio, Vittoria Pescerelli e Viola Pomi.

"Premiare questi ragazzi è una grande soddisfazione – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Andrea Bergami – perché dietro ai risultati sportivi ci sono impegno, sacrificio e tanta passione". Un traguardo importante per la nostra pallavolo, frutto del lavoro di squadra, della passione degli atleti e della competenza del coach Mario Astrada. Un grande grazie al Presidente Flavio Minarelli e a tutti gli accompagnatori. "Lo sport a Poggio Renatico continua a crescere", sottolineano dall’amministrazione comunale. Il fatto che i nuovi virgulti dello sport si facciano valere in campo provinciale è la prova di una scommessa vinta, ossia che con l’impegno, gli impianto e soprattutto con il volontariato impegnato in mille modi, prima o poi raggiungi dei risultati lusinghieri. Il lavoro della società di pallavolo ha sospinto queste ragazze ad ottenere un trionfo. Allenamenti, sacrifici, famiglie che hanno supportato queste atlete, è in definitiva il segreto del successo. Il lavoro quotidiano è quello che ti fa arrivare in fondo, dimostrando che lottando si può raggiungere qualsiasi risultato. Soltanto così si tagliano i traguardi.