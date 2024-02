Festa degli innamorati. Un ’fruttoso’ impegno

Il benessere dopo la malattia al centro di ‘Un fruttuoso San Valentino 2024’. Si tratta della seconda edizione e si terrà martedì 13. Un’occasione per parlare di salute, di rapporto con la malattia e di sana alimentazione. Un’iniziativa promossa da Coldiretti Ferrara, Campagna Amica, Coldiretti Donne Impresa e le associazioni Andos odv Ferrara, Lilt Ferrara e Airc Sezione di Ferrara. Nel giorno che precede la festa degli innamorati, quindi, Coldiretti propone una riflessione che riguarda il voler bene non solo al proprio partner, ma anche e soprattutto a sé stessi. L’appuntamento si terrà al Mercato Coperto di Campagna Amica Ferrara di Montebello 43, nella ex chiesa di San Matteo con gli interventi delle associazioni impegnate nella prevenzione e cura delle malattie oncologiche in modo specifico e con approfondimenti sul tema ‘ritrovare il benessere dopo la malattia’.

I dettagli di un ‘Fruttuoso San Valentino 2024’ sono stati presentati ieri mattina, nella sede dell’organizzazione agricola, presenti il direttore di Coldiretti Ferrara, Alessandro Visotti, referente Coldiretti Donne Impresa e le associazioni Paola Peruffo per Airc Ferra, poi la presidente di Andos Ferrara, Marcella Marchi e Dorina Lombardo del punto di ascolto Andos, il presidente di Lilt Ferrara, Edgardo Canducci. L’incontro sarà un momento dedicato agli aspetti psicologici ed al superamento della patologia oncologica mammaria.

Nel presentare l’evento Coldiretti ha ricordato come: "Il voler bene anche a se stessi, andando oltre l’amore per il partner, offrendo consigli utili per affrontare il decorso della malattia e la convalescenza, sia in termini di approccio mentale, psicologico, che di supporto da parte delle associazioni, anche nei confronti dei familiari della persona ammalata, e del ruolo positivo di una sana alimentazione e di ausili ad affrontare un evento così impattante come può essere la malattia oncologica". Nei loro interventi i rappresentanti delle associazioni hanno ribadito l’importanza delle azioni di supporto alla malattia. Alessandro Visotti nel salutare e ringraziare i presenti ha sottolineato l’impegno dell’organizzazione nei confronti non solo dei propri associati e delle questioni produttive, ma anche dal punto di vista sociale e delle relazioni con i cittadini, sui temi del cibo e della nutrizione che riguardano tutte le persone.

Mario Tosatti