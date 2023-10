Festa degli insaccati. Tutti a tavola nella sede di San Benedetto

Il prossimo fine settimana, dal 3 novembre, prenderà vita la dodicesima edizione della Festa degli insaccati, il tradizionale appuntamento autunnale organizzato dalla Contrada di San Benedetto con il patrocinio del Comune di Ferrara, dell’Ente Palio e la partecipazione dell’Avis comunale. L’evento si svolgerà nei locali della sede di Contrada in Corso Biagio Rossetti. Come ogni anno, al centro della scena ci saranno gli insaccati di maiale e le paste fresche ripiene: prodotti che simboleggiano l’eccellenza culinaria della nostra città in Italia e nel mondo. Tra i primi piatti si potranno trovare i cappellacci di zucca, i cappelletti e i gnocchetti alla salamina, vera specialità della festa.

Per prenotare telefonare al 338-8502268.