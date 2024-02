Festa dei 32 anni di sacerdozio. Il paese ringrazia don Marco

Ieri a Codigoro, Don Marco Polmonari ha festeggiato i 32 anni di sacerdozio, voti che prese a 26 anni, unico dei 20 compagni di classe dei seminari minori e maggiori, frequentati a Ferrara, pur essendo nato a Torino da papà di Lagosanto e mamma di Pontelangorino. Ha sempre svolto la sua missione nel ferrarese, in Krasnodar, qualche anno a Pontelagoscuro e nel 97’ la parrocchia di Pontemaodino "sostituendo - dice - l’indimenticato don Piero Viganò". Con la diminuzione delle vocazioni gli è stato chiesto di seguire anche le parrocchie di Pontelangorino, Caprile, Italba e ricorda i viaggi nelle nebbie "come la vigilia di Natale alle 21 messa Pontelangorino, la corsa per messa a Gorino e il rientro a Caprile per la celebrazione di mezzanotte". Una grande capacità di attrarre i giovani, con l’organizzazione di spettacoli musicali, la guida di un pullman turistico "perché cosi evitiamo - aggiunge - carovane di auto e possibili colpi di sonno". Ha un bellissimo e innovativo impianto tecnologico di telecamere e regia e dal 2019 gestisce anche l’oratorio Salesiano mentre d’estate raccoglie tantissimi ragazzi, nei campi estivi solari, facendoli divertire e in giornate indimenticabili al mare. Dal 2023 è Coordinatore dell’Unità Pastorale della Santa Croce e gestisce della scuola d’infanzia San Domenico Savio con 37 piccoli ospiti e "credo non via nulla di meglio - conclude - del messaggio di Dio agli uomini, seguendo lo spirito di don Bosco".

cla.casta.