Festa dei lavoratori della terra. Tra trattori e tradizione

E’ prevista per domenica la giornata dedicata ai lavoratori della terra e della strada a Pontemaodino di Codigoro. Voluta e pensata da alcuni lavoratori per unire agricoltori e camionisti della zona, in un momento di convivialità e tranquillità, "un giorno lento, dove non ci siano impegni ed orari da rispettare – spiega uno degli organizzatori –, insomma un giorno di ’Ferie Insieme’ che con quest’anno raggiunge la diciassettesima edizione". Gli invitati e i mezzi meccanici si radunano nel parco parrocchiale alle 10,30, a seguire la Messa di Ringraziamento, finita la quale il sacerdote benedirà i mezzi e i loro conducenti. Prenderà il via un lungo corteo formato da oltre 50 mezzi fra trattori e camion, transitando nelle frazioni di Pontelangorino e Caprile. Lungo il percorso, numerosissime persone davanti alle loro abitazioni, salutano il serpentone meccanico. "Non è raro vedere qualche anziano –m aggiunge – con le lacrime agli occhi, perchè vedere tanti mezzi sfilare insieme, fa sempre un certo effetto". Dopo il pranzo conviviale, come da tradizione la "Gara della Sfoglia", in cui cinque "sfogline" si sfidano a chi produce la sfoglia perfetta, mentre il pomeriggio continua con la "Gara di Aratura". Già trecento persone hanno aderito alla bella e genuina manifestazione che ripropone un modo sano e divertente di stare assieme.

c.c.