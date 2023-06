Festa dei lettori: ecco i premiati

La Festa dei lettori ha premiato, martedì scorso, gli utenti della biblioteca ‘Anne Frank’ che si sono distinti per l’assidua frequentazione e i prestiti effettuati. L’iniziativa si è tenuta nella cornice del Museo ‘La Tratta’. I lettori più accaniti hanno ricevuto un riconoscimento e in dono un libro, appositamente selezionato per loro, sulla base delle predilezioni letterarie. I premiati sono stati: per la categoria Nati per leggere Iris Shen Guarracino di 4 anni 192 libri, Diego Tuffanelli di 4 anni 40 libri, Margherita Zanella di 4 anni 36 libri; Under 10 Danny Turra di 6 anni 128 libri, Giorgia Ori di 8 anni 83 libri, Sergio Barioni di 8 anni 75 libri; Under 14 Diego Orsi 119 libri, Anna Ricchieri 83 libri, Sofia Munari 45 libri; Under 19 Viktoria Bergonzini 10 libri, Lina Bahouali 9 libri, Giulia Franzoni 8 libri; Adulti Michelina Zucconelli 174 libri, Maria Rita Orsatti 117 libri, Alberto Bergonzini 103. A Sandro Trentini, che si riconferma, la menzione speciale ‘Miglior lettore per l’anno 2022’ con 274 libri.