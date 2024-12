Festa dei nidi e albero acceso

In occasione di ‘Nidi in Festa 2024’ ieri è stato acceso l’albero di Natale in Piazza a Cento. Un pomeriggio dedicato a famiglie e bambini con la passeggiata in Corso Guercino, lo Spazio di Gioco in cui divertirsi a costruire e il tutto, allietato anche dai canti del Gruppo Verde e dal Tè caldo offerto dall’Associazione Nazionale Alpini gruppo di Cento. Un Natale che vede piazza attraversata da fili di luce, il tradizionale albero e anche la casetta natalizia al fianco mentre le vie sono addobbate con luci e palle natalizie dorate. Il programma natalizio, poi, prevede per domani alle 15 al Don Zucchini il film "La grande ambizione" di Andrea Segre e alle 20 alla Gipsoteca Vitali il ‘Convivio letterario’ con lettura libera e silenziosa e degustazione di prodotti dell’Alveare di Cento. Venerdì alle 20 in Gipsoteca i ‘Giochi sotto l’albero’