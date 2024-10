’Festa dei Nonni’ a Gradizza. La serata ha coinvolto due comuni

Uno splendido debutto, sabato scorso, per la "Festa dei Nonni e di tutti gli Anziani", organizzata dall’associazione San Lorenzo di Gradizza e Proloco Copparo e realizzata in collaborazione con Anteas, Avis, Associazione Amici Pompieri Copparo (AAPC), Ail Ferrara e Avicola Artigiana, con il patrocinio dei Comuni di Copparo e Tresignana. Sold out per il ristorante della tensostruttura antistante la chiesa di Gradizza, dove nonni e familiari hanno potuto gustare le specialità preparate dai sapienti cuochi locali al ritmo della musica folk dell’orchestra I Vivi per Caso. Tanti sono stati i momenti salienti della serata voluta per non dimenticare l’importanza del ruolo di queste figure nella famiglia e nella società. La compagnia Insieme X Caso ha infatti proposto una rappresentazione informativa sulla prevenzione alle truffe agli anziani, cui si sono unite le indicazioni del Comandante della Stazione Carabinieri Copparo Giuseppe Zurlo. Tanti i presenti alla serata: i sindaci di Copparo, Fabrizio Pagnoni, e di Tresignana, Mirko Perelli: don Daniele Panzeri, Armando Zanforlin, per Pro Loco Copparo, Gian Marco Duo, presidente Ail Ferrara, Alessandro Zanella, presidente AAPC e vigile del fuoco volontario di Copparo, Alfio Pesci, presidente di Avis Copparo, e la rappresentanza di Anteas e della Protezione Civile Radio Club Copparo. "Queste nostre iniziative hanno un filo conduttore: l’obiettivo di unire tutto il volontariato – ha spiegato Gianni Zampieri –. L’associazionismo a Copparo è fondamentale perché ci permette di ottenere straordinari risultati".