Festa dei pesci, il gran finale

Si concluderà oggi, la settima edizione della Festa dei pesci marinati a Comacchio con tante iniziative. L’evento, realizzato da Work and Belong s.c.s. con il patrocinio del Comune di Comacchio e del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, in collaborazione con New Delta Input, Scuola Bottega San Giuseppe Odv, Spazio Marconi APS e Associazione T.A.O., dal 22 aprile ha animato la Manifattura dei Marinati di corso Mazzini per celebrare enogastronomia, cultura e tradizione del territorio. Ecco il programma di oggi. Alle 11.30 si terrà ‘Le Barche Storiche della Manifattura dei Marinati’: una visita guidata gratuita alle imbarcazioni della tradizione comacchiese per la pesca dell’anguilla, custodite in Manifattura, curata dalla Scuola Bottega San Giuseppe Odv (non è necessaria la prenotazione).

L’iniziativa rientra all’interno del progetto ‘Sulla Stessa Barca’, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna avviso pubblico ‘GpT (Giovani per il territorio) - La cultura che cura’. Dalle 12 alle 15, e dalle 19 alle 21.30 sarà aperto lo stand gastronomico curato da I Marinati di Comacchio - Work and Belong. Alle 15.30 è previsto il Laboratorio per bambini ‘Alici con gli amici’, in cui sarà possibile confezionare una latta di Alici da portare a casa e consumare in famiglia. Dalle 10 alle 19, inoltre, ci sarà il mercatino creativo-artigiano, allestito lungo il loggiato dei Cappuccini. Il tutto nella splendida cornice della città lagunare.

v.f.