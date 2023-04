Festa dei pesci marinati Tutti a tavola a Comacchio

‘L’esistenza umana e un’amicizia inesauribile’. È questa la frase che accompagnerà la Festa dei pesci marinati che si terrà dal 22 al 25 nell’antica Manifattura dei Marinati in corso Mazzini a Comacchio. Un evento, quello organizzato da Work & Belong s.c.s. con il patrocinio del Comune e del Parco del Delta e la collaborazione di New Delta Input, Scuola Bottega San Giuseppe Odv, Spazio Marconi Aps e Associazione T.A.O, che coniuga cultura ed enogastronomia con diverse iniziative, tra visite guidate, laboratori dedicati ai bambini, mercatini, e molto altro ancora. A presentare l’evento, ieri, sono stati il presidente di Work & Belong Alessandro Menegatti, il vicesindaco Maura Tomasi, il direttore dell’Ente Parco Massimiliano Costa, e Melissa Spagoni che ha illustrato il progetto ‘Sulla stessa barca’ presentato da Scuola Bottega San Giuseppe (con la partecipazione del Comune e del Parco del Delta) e realizzato grazie al finanziamento del bando ‘Giovani per il territorio 2022: la cultura che cura’ promosso dalla Regione Emilia-Romagna. "La Festa dei pesci marinati è alla settima edizione – ha ricordato Tomasi – e vuole dimostrare quanto la nostra tradizione sia forte. Un’occasione per mettere in vetrina le peculiarità del nostro territorio e invitiamo turisti e cittadini a partecipare". La manifestazione anticiperà il nuovo appuntamento all’insegna dell’enogastronomia: ‘Delta Divino’ che si terrà nel week-end dal 29 aprile al 1° maggio. Il direttore Costa ha ribadito l’armonica collaborazione con Work & Belong (produttore dei marinati delle Valli), volta all’utilizzo sostenibile delle risorse e ha presentato l’appuntamento del 27 alle 14.30 con ‘Anguilla tra pesca e futuro. Dalla tradizione all’innovazione per salvare l’anguilla’, annuale incontro nell’ambito del progetto Lifeel che punta alla salvaguardia dell’anguilla.

Come detto, durante la kermesse prenderà corpo il progetto ‘Sulla stessa barca’ che prevede visite guidate gratuite alle imbarcazioni della tradizione comacchiese custodite in Manifattura (dal 22 al 25 alle 11.30) e il laboratorio per bambini e ragazzi: un piccolo cantiere di restauro di due barche della tradizione, sotto la guida di un maestro falegname e la partecipazione dei volontari di Scuola Bottega San Giuseppe (il 22 alle 15.30). Un programma ricco, dunque, quello che accompagnerà la parte gastronomica della manifestazione, con lo stand ospitato negli spazi della Manifattura. Non mancheranno momenti di intrattenimento, incontri e il mercatino dell’ingegno sotto il Loggiato dei Cappuccini. Alessandro Menegatti ha spiegato anche la scelta della frase che caratterizzerà questa edizione: "Viene sottolineata l’importanza dell’amicizia come metodo di conoscenza della nostra storia e della realtà che ci circonda, fonte di una inesauribile bellezza e positività". Il programma completo su www.imarinatidicomacchio.it.

Valerio Franzoni