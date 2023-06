"Festa del 2 giugno, assente l’opposizione"

Con un comunicato, il presidente del consiglio comunale di Cento, Matteo Veronesi, ha dato una tirata d’orecchie a tutti i consiglieri comunali per non aver presenziato alle celebrazioni del 2 giugno e a quelle cittadine. "Nessun consigliere comunale delle minoranze era presente, ad eccezione del sottoscritto, mentre solamente tre erano i consiglieri di maggioranza – bacchetta - Non è la prima volta che ciò avviene, anzi è bene precisare come dall’inizio di questa legislatura i consiglieri comunali non siano assidui frequentatori delle celebrazioni cittadine, in particolar modo di quelle che avvengono in occasione di festività nazionali. È bene ricordare che i consiglieri comunali sono i rappresentanti eletti dai cittadini e in quanto tali hanno dei compiti e degli obblighi prima di tutto morali". Argomenta dunque che il 2 giugno è una data storica che ricorda il referendum costituzionale ma anche il suffragio universale grazie al quale per la prima volta nella storia italiana, si recarono al voto anche le donne. "Sicuramente ognuno avrà avuto le proprie buone motivazioni e forse il bel tempo e il week end lungo ha fatto propendere per altri impegni ma resta però il fatto che 4 consiglieri presenti su 25 sono molto pochi – dice - Trovo che questo non sia decisamente il modo migliore per dimostrarsi dalla parte della gente e per mantenere fede e al ruolo per il quale i cittadini ci hanno eletto. Per il futuro auspico una a partecipazione maggiore da parte di tutte le forze politiche che siedono nei banchi del Consiglio Comunale".

A rispondere, dalla sua pagina social è il consigliere d’opposizione di Fratelli d’Italia. "Come prima cosa voglio ricordare che la mia vita privata non è soggetta a valutazioni del Presidente, il suo impegno deve esser rivolto al rispetto dei regolamenti – dice Alessandro Guaraldi -. Inoltre voglio ricordare che Fratelli d’Italia Alto Ferrarese, di cui sono coordinatore, aveva organizzato un evento pubblico a Poggio Renatico per quella data con un duplice obiettivo: omaggiare la Festa della Repubblica e raccogliere fondi per gli alluvionati. Proprio in questa occasione sono stati raccolti oltre 200 euro. Fino ad oggi non ho voluto pubblicare alcuna cifra poiché penso che la beneficenza si debba fare in silenzio".

l.g.