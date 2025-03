Festa del Papà, Lino Aldrovandi: “Oggi penso ai nipoti che avrei cresciuto con Fede”

Ferrara, 19 marzo 2025 – “Papà cosa c'è dopo la morte? Federico aveva 4 anni quando me lo chiese. Con un nodo in gola lo presi in braccio e lo strinsi dolcemente a me, come per proteggerlo da ogni brutto pensiero. Ricordo ancora a distanza di tantissimi anni che gli sussurrai ‘Non ti preoccupare, pensa sempre alle cose più belle, perché sarà sempre cosi'. In pratica non gli risposi, ma sul suo viso rividi tornare la tranquillità e il sorriso alla vita.”

A parlare è Lino Giuliano Aldrovandi, padre di Federico che morì a 18 anni a Ferrara all’alba del 25 settembre 2005, dopo essersi imbattuto in quattro poliziotti delle volanti e al termine della violentissima colluttazione con loro, e divenuto un simbolo con la battaglia dei suoi genitori per avere giustizia.

Lino Aldrovandi, agente della Municipale in pensione dal 2021, ancora oggi non si dà pace perché, sussurra, "è sempre uguale, il pensiero corre a quella notte. Niente è cambiato, anzi è peggiorato". Per lui la Festa del Papà, da quel maledetto 25 settembre è meno festa ma lui resta sempre un papà.

"In questo mondo, dove ogni giorno è sempre più difficile crescere i figli – aveva scritto il 19 marzo scorso nella pagina Facebook che lui stesso definisce come la pagina di tutti e creata per non dimenticare – un ricordo continua ad accarezzare la mia mente ed il mio cuore. So che fino all’ultimo mio respiro non mi lascerà mai. Com’è difficile essere genitore caro mio Federico. Io lo sono stato e ne sono stato anche felice, con “quella” meravigliosa compagna, tua madre, a crescervi. Poi assurdamente… accadde quello che non avrebbe mai dovuto accadere. “Molti anni sono passati da quei giorni d'estate...ma ogni volta non posso che rivedere quei bambini correre ancora a perdifiato mentre il sole scende...”.

Dall’altra parte della cornetta Lino Aldrovandi parte subito con quel “grazie per aver pensato a Federico” che ancora oggi tuona come un pugno nello stomaco. Poi riprende: “Che dire, il tempo passa inesorabile, in un mondo, "questo, terribile per tanti papà di ogni parte di questo piccolo mondo dove la morte di tanti innocenti è diventata un qualcosa di quasi ‘normale’. E’ quasi assuefatto alle morti ingiuste. Ma non è assolutamente giusto, come lo fu, ingiusta, la morte di Federico, o meglio l'uccisione di Federico, ucciso senza una ragione da chi avrebbe dovuto proteggergli la vita”.

"Oggi ho 66 anni – riprende Lino Aldrovandi – e sono molti. Probabilmente avrei anche dei nipoti che avrei cresciuto, insieme a Fede, in questi vent'anni, ovvero dall'inizio del ‘nostro calvario’, sentendomi chiamare nonno. Ciò, purtroppo non è stato possibile”.