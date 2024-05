Festa del Patrono a Coccanile

Oggi alle 21, in occasione della festa del patrono San Venanzio, a Coccanile si terrà la santa messa presieduta da don Walter Signorotti, concelebrata dai sacerdoti dell’Unità Pastorale don Leonardo, don Piergiorgio e don Tommaso. La statua di San Venanzio verrà poi portata in processione dai fedeli lungo la via Viterbo Baroncini, tutta addobbata con fiori, luci e drappi colorati sui balconi e alle finestre. Sempre per onorare San Venanzio, giovinetto quindicenne appartenente a una nobile famiglia di Camerino perseguitato e ucciso il 18 maggio del 253 dc sotto l’imperatore romano Decio, domani sera alle 21, in chiesa avrà luogo uno spettacolo dal titolo "Il saio, la luna… e altre storie".