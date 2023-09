Festa del patrono San Michele a Poggio Renatico: Musica, street food e giostre.

Dal 28 settembre al 1 ottobre, Poggio si vestirà a festa per celebrare il suo Santo Patrono. Ci saranno tante novità e tante iniziative degne della manifestazione principe: ci sarà per esempio l’Area food e i concerti in via Salvo d’Acquisto. Tutti i giorni, dalle 19 alle 24, sarà possibile gustare le specialità gastronomiche del Bof Street Food e divertirsi con gli spettacoli proposti.

Inoltre ci saranno due giostre novità per i più piccoli e i più grandi, due giostre completamente nuove da provare assolutamente. Non mancheranno, naturalmente, gli eventi religiosi: venerdì 29 settembre alle 20 alle Nuove Opere Parrocchiali si terrà la messa in onore di San Michele Arcangelo. Gli organizzatori si aspettano un pubblico numeroso.