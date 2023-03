Festa della donna di Asp "Regalato un sorriso a settanta persone"

Festa della Donna molto speciale per 70 persone assistite nei reparti assistenziali di Asp Ferrara, presso la sede di via Ripagrande, 5. Per la ricorrenza, agli ospiti del Nucleo di Alta Intensità Assistenziale, del Nucleo Speciale Demenze e del centro Diurno è stata consegnata una piccola poesia, ma la protagonista assoluta è stata la convivialità. Dopo le curiosità che le donne presenti hanno rivolto all’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti e all’Amministratore Unico di Asp Cristina Pellicioni, è stata infatti tagliata una classica torta mimosa. "Anche i nostri anziani - ha detto Coletti - meritano di vivere queste giornate particolari in allegria e spensieratezza. Se si confronta il passato con il presente, pesando le conquiste ottenute dalle donne, il futuro va visto con ottimismo e consapevolezza".