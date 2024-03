Festa della donna, Pedalata rosa e la ’Camminata di pari... passo"

CENTO

In omaggio a tutte le donne, il Comune di Cento celebra la ricorrenza dell’8 Marzo con diverse iniziative culturali, sportive e di intrattenimento a partire da domani. Eventi che vedono uniti anche la Civica Pinacoteca il Guercino, Centro Studi Internazionale Il Guercino, Comitato Unico di Garanzia del Comune di Cento, Ramo Rosa Polisportiva Centese, Tararì tararera, Apeiron, Amici del Museo di Renazzo e Biblioteca di Renazzo. Si inizia domani alle 20.15 al Parco del Gigante con "Camminando insieme a Pari...Passo" organizzato da Ramo Rossa e Libera Si prosegue giovedì in Pinacoteca alle 17 con ‘Sante e martiri, signore e signorine: l’iconografia del femminile tra sacro e profano’, le cui protagoniste sono le donne delle opere in loco. Una visita guidata a cura di Valeria Tassinari, per cui occorre la prenotazione. E alle 18.30 la presentazione del libro "Sono stata anch’io bambina. Dialoghi con Elena Gianini Belotti" con Samanta Picciaiola e Roberta Ortolano Venerdì invece, in piazza dalle 10 alle 13 Apeiron avrà i prodotti Nepalesi, dalle 9.30 Spi Cgil avrà il banchetto con la mimosa, al Percorso Vita alle 10 ci sarà il percorso benessere-salute-movimento e alle 17, in Pinacoteca, la lettura dell’albo illustrato "La fata rosa" di Susana Torrubiano e Giulia Orecchia, vincitore dell’VIII edizione del Premio Internazionale "Narrare la parità" per il rispetto delle identità di genere e, a seguire, il laboratorio "Fuori i sogni dal cassetto" attraverso la tecnica del collage. Alle 18.30 in Sala Zarri, poi, si terrà la conferenza ‘Sport e Parità di Genere’ con Annalisa Felletti, consigliera provinciale Parità; la presidente Cug di UniFe Roberta Russo, la responsabile politiche di genere e diritti della UISP Manuela Claysset e Gabriella Pregnolato, dirigente sportiva, ex ciclista su strada e pistard per parlare dello sport come veicolo di inclusione, ma anche del gender Gap all’interno del mondo sportivo in termini di trattamento economico e di visibilità e chiedersi se sia possibile immaginare uno sport privo di categorie. Sabato alle 10, infine, il ritrovo è in piazza con la Pedalata Rosa sul percorso ciclabile Cento-Renazzo il libro "Più veloce del vento" che ripercorre la storia di Alfonsina Strada.

Laura Guerra