’Festa della lavanda’ all’Abbazia Visite e iniziative nell’oasi naturale

Si colorerà del lilla e del profumo della lavanda l’Abbazia di Pomposa, grazie al lavandeto in fiore, posto dietro il complesso, per vivere da vicino lo spettacolo della natura, che cinge il complesso benedettino. Si tratta della seconda edizione della "Festa della Lavanda" che si apre domenica, dal mattino alle 9 con una camminata botanica nel Bosco Spada. Dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio si potranno effettuare suggestive visite al Campanile di Pomposa, con il supporto dei volontari dell’associazione BuonIncontro. Si passa poi dalle 10 alle 18, in via delle Erbe e in via delle Arti, dove il Mercatino dei prodotti tipici e dell’Hobby costituirà una meta privilegiata per turisti, visitatori e curiosi. Nel parco di San Guido Abate i volontari dell’associazione La Grande Sorella, intratterranno grandi e piccini con I Giochi di una Volta. Imperdibile alle 16.30 "Aperitivo d’Estate con il corso di cucina proposto dalla farmacia Santa Rita di Codigoro e a seguire, in collaborazione con Jazz Studio Dance di Silvia Bottoni, avrà luogo la lettura de La Favola di Blu. L’attenzione, alle 17, si sposterà tra i filari del lavandeto in fiore, ai piedi del complesso abbaziale pomposiano, dove andrà in scena uno speciale Workshop fotografico. I partecipanti potranno concedersi smiles e selfies al profumo di lavanda. Il costo della visita guidata all’Abbazia di Pomposa e della passeggiata nel lavandeto è di 8 euro a persona, dal quale si ricavano anche prodotti tipici come saponette e essenze profumatissime. Seguirà un aperitivo nel parco, ma è obbligatoria la prenotazione entro il 17 giugno.

L’iniziativa non include il ticket di ingresso all’Abbazia. Al mattino, a fare da apripista alla Festa della Fioritura della Lavanda, sarà la Camminata botanica nel Bosco Spada e nel lavandino in fiore. In compagnia di una guida naturalistica, ci si potrà avventurare alla scoperta dell’oasi naturale rimasta intatta sin dall’antichità. Al suo interno dimorano numerose specie animali e vegetali. Nel corso della camminata botanica, si farà tappa nel lavandeto, per andare alla scoperta delle proprietà e delle caratteristiche di una pianta aromatica utilizzata nell’antica Roma alle terme, entrata a far parte anche dell’equipaggiamento militare dei legionari, in quanto utilizzata per medicare ferite e per la pulizia personale. Non mancherà l’occasione per scattare foto e selfies in una profumata cornice lilla.

cla. casta.