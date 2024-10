Festa della legalità a scuola: "Tre giorni di confronto"

Una tre giorni interamente dedicata ai ragazzi delle scuole. Si tratta della Festa della Legalità in formato junior, organizzata per la prima volta a Ferrara dal 15 al 17 ottobre. Saranno più di 500 le ragazze e i ragazzi coinvolti nelle tre giornate, provenienti dalle scuole primarie Guarini e Manzoni dell’Istituto comprensivo Alda Costa, dalla Scuola secondaria di primo grado Tasso dell’Istituto comprensivo Govoni, dal Liceo Roiti, dall’Istituto Copernico-Carpeggiani, dall’Istituto Bachelet, dall’Istituto Einaudi e dall’Istituto Aleotti-Dosso Dossi. L’iniziativa è organizzata dal Centro di Mediazione del Comune di Ferrara e realizzata in collaborazione con la Regione, Area Sicurezza urbana e legalità, la Biblioteca Casa Niccolini e gli assessorati alla sicurezza e alle politiche giovanili.

Il programma è stato illustrato ieri nella residenza municipale. All’incontro è intervenuto il prefetto Massimo Marchesiello, l’assessore con delega alla sicurezza, Nicola Lodi, il dirigente del settore istruzione e servizi educativi Sandro Bastia, la responsabile dell’unità operativa nuove generazioni Sabina Tassinari e il referente del Centro di Mediazione Nicola Bogo, oltre a Virginia Garbellini per l’ufficio sicurezza urbana del Comune di Ferrara. "Negli anni, ci sono state molte Feste della Legalità – ha spiegato l’assessore Nicola Lodi – ma mai eravamo riusciti a coinvolgere così i giovani. Se oggi 500 alunni delle scuole partecipano alle tre giornate, è merito del grande lavoro del Centro di Mediazione, ma soprattutto alla collaborazione tra istituzioni. Per questo voglio ringraziare la Regione, che continua a credere e sostenere i nostri progetti. La parola chiave di queste tre giornate è "confronto": credo che riuscire a far dialogare alunni ed esperti sia fondamentale le nuove generazioni". Il prefetto ha ricordato: "Davvero importanti queste tre giornate dedicate ai giovani, saranno incontri dove potranno apprendere temi sulla legalità, bullismo e violenza di genere. Noi come Prefettura siamo al fianco di questi appuntamenti". Le iniziative prenderanno il via martedì 15 ottobre alle 9 con ‘Utopia: l’isola che non c’è’, un laboratorio ludico filosofico, a cura della Biblioteca Casa Niccolini, per classi di scuola primaria. Mercoledì 16 ottobre alle 9, alla Sala Estense andrà in scena ‘Intro-verso’, uno spettacolo teatrale sulla tematica dei rapporti interpersonali ‘non prevaricanti". Chiuderà la prima edizione della rassegna, l’appuntamento di giovedì 17 ottobre, alle 9 alla Sala Estense, dal titolo ‘Nudi. Le ombre della violenza sulle donne’, uno spettacolo sulla violenza di genere.