Festa della lumaca al campo sportivo

A Casumaro torna regina la lumaca con le sue due sagre. Al campo sportivo, ininterrotta dal primo agosto fino al 12, ci sarà la Festa della Lumaca organizzata dal Casumaro Calcio per finanziare la propria attività calcistica. In uno stand raffrescato, ci sarà anche l’area giochi per bambini e si potranno gustare portate a base di lumache ma anche tartufo e piatti della tradizione. Per info e prenotazioni 370 3731956 o 338 3391148. E’ già in atto, invece, la Sagra della Lumaca alla Sala polivalente, organizzata dalla Caracol, che sarà pronta a far gustare le proprie prelibatezze fino al 10 agosto, tutte le sere dalla 19.30. Si può prenotare su www.lumacadicasumaro.it o chiamando il 348 2655703. Dal 4 al 10 agosto, invece, in piazza ci sarà anche la Fiera di San Lorenzo.