Festa della lumaca, ex compagni di classe a tavola

CENTO

Lo stand gastronomico della Festa della Lumaca d’autunno, al campo sportivo di Casumaro, ha ospitato ben due reunion di ex compagni di classe. A ritrovarsi tutti insieme dopo tanto tempo gli ex compagni delle elementari, classe ’81, per trascorrere una serata tra ricordi, risate e aneddoti. Presenti: Simone Bellodi, Luis Biagi, Alessio Bordin, Giovanni Cavallini, Mirko Cavallini, Francesco Consolo, Luca Galavotti, Andrea Ghedini, Agnese Guaraldi, Sonia Maselli, Davide Merighi, Beatrice Mondadori, Marco Montosi, Luca Ramponi, Simona Resca, Claudia Veronesi. Tra un brindisi e ottimi piatti, la serata è trascorsa in allegria, con la promessa di trovarsi nuovamente per una nuova cena in compagnia. Nella vicina tavolata, invece, si sono ritrovati gli ex compagni di scuola, della 5A dell’Itis di Cento, diplomati nel 1975, che, dopo 48 anni, alcune volte all’anno si ritrovano per una cena in compagnia. Il gruppo (non tutti presenti, ma partecipi a distanza) era formato da: Giovanni Bagni, Paolo Bargellini, Rita Cristofori, Gabriele Ferranti, Vittorio Ferrioli, Ezio Forlani, Fabio Frabetti, Gianni Gadani, Roberto Gallerani, Waine Gobbi, Germano Guaraldi, Luciano Masina, Paolo Passarini, Gloria Perelli, Maurizio Peruzzi, Sanzio Rossi, Vincenzo Sacchi, Stefano Vedrani, Graziano Veronesi, Giorgio Viaggi, Stefano Vidoni e Roberto Zoccarato.