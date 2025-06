Festa della Madonna in mare con tanti eventi

Comacchio si prepara ad accogliere turisti e visitatori per un lungo fine settimana ricco di emozioni, experience e appuntamenti da non perdere. Tra processioni sul mare, spettacoli e sport, la “piccola Venezia” del Delta del Po si conferma meta ideale per chi desidera unire il relax nella natura con la vivacità della cultura e delle tradizioni locali.

Torna la Festa della Madonna del Mare, appuntamento simbolo dell’identità marinara del territorio. Oggi, a Porto Garibaldi, i motopescherecci addobbati a festa daranno vita alla processione in mare con la statua della Madonna, seguita da momenti di intrattenimento per grandi e piccoli, tra animazione e luna park. Una celebrazione che ogni anno unisce spiritualità, memoria e folklore, tra cielo e mare.

Nella stessa giornata di oggi, la città di Comacchio si accenderà a partire dalle 18 con il Comacchio Pride, un evento festoso e inclusivo, in piazzetta Trepponti, che riempirà il cuore del centro storico con la Bike Parade, musica e spettacoli dal vivo. L’iniziativa è plastic-free, gratuita e aperta a tutte e tutti: un inno alla libertà di essere sé stessi in una cornice suggestiva.

A partire da oggi, inoltre, i tradizionali mercatini serali tornano ad animare le serate estive ai Lidi di Comacchio. Un appuntamento imperdibile per chi vuole passeggiare lungo le vie dei Lidi, vivendo la magia dell’estate.

Lunedì 2 giugno, dalle 19, spazio alla cultura in piazzetta Trepponti con lo spettacolo di teatro comunitario “Essere ciò che vuoi”, organizzato dall’Associazione Strade in collaborazione con la Civica Scuola di Musica e Cosquillas Theatre Methodology. Un evento che fonde teatro, musica e canto in una serata che celebra l’espressione artistica e la partecipazione collettiva.

Gli appuntamenti proseguono poi sabato 7 giugno, quando la città si trasformerà in un’arena a cielo aperto con il Gran Premio 11 Ponti, storica gara podistica giunta alla 57ª edizione. Un’occasione imperdibile per correre – o tifare – lungo il suggestivo tracciato che attraversa ponti, canali e scorci unici del centro cittadino. Un evento sportivo di richiamo internazionale, organizzato dal Running Club Comacchio.

Giugno è il mese perfetto per andare alla scoperta delle Valli di Comacchio. Un’oasi di pace e tranquillità con acqua a perdita d’occhio, zone umide e salmastre, lingue di terra popolate da un ricco ecosistema e da una componente faunistica unica al mondo. Una location ideale per escursioni in barca, a piedi o in bicicletta.