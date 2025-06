Festa della musica al conservatorio. Quattro concerti tra classica e jazz

Anche l Ferrara è presente nel programma ufficiale della Festa della Musica 2025. Il conservatorio Frescobaldi oggi organizza quattro concerti nei luoghi museali e artistici con cui collabora, concludendo la giornata in piazzetta Sant’Anna nei pressi dell’ingresso principale dell’auditorium del Frescobaldi, attualmente in restauro.

La giornata inizia alle 11 al ridotto del teatro Comunale con un concerto di musica da camera che prevede un programma che accosta due grandi capolavori romantici, il quartetto per archi di Dvořák, a cui si unisce il pianoforte nel Quintetto in fa minore di Johannes Brahms. Protagonisti gli studenti del Frescobaldi Angelika Strano, Paolo Falcioni violino, Li Xiaofan viola, Jacopo Muratori violoncello, Anna Govoni pianoforte. Il concerto è ad ingresso libero senza prenotazione. Alle 16, alla pinacoteca di palazzo Diamanti, concerto rinascimentale e barocco con musiche di Antonio Vivaldi che vede protagonisti il soprano Margherita Scaramuzzino, voce solista, Alessandro Perpich maestro concertatore, Margherita Caterina, Maria Lorenza Perrone, Sara Suci violini, Achille Galassi viola, Perikli Pite violoncello, Doralice Minghetti clavicembalo. Ingresso gratuito solo su prenotazione. Alle 18.30 la musica si sposta nel giardino del museo Archeologico dove andrà in scena la performance di Teatro danza e improvvisazione su musiche di Orazio Vecchi del titolo Gentle Pieces a cura di Marina De Liso, Achille Succi e Marta Raviglia e che vede coinvolti studentesse e studenti delle classi del dipartimento jazz e area antica. In piazzetta Sant’Anna nei pressi di quello che sarà nuovamente l’ingresso principale dell’auditorium del conservatorio, non appena i lavori di ristrutturazione termineranno e l’edificio sarà restituito all’istituzione e alla città, alle 20 la FrescoBanda del conservatorio Gunita alla Filarmonica Giuseppe Verdi di Cona, proporrà un programma con musiche di Benzi, Geisler e Bartolucci sotto la direzione di Federico Cavalieri.