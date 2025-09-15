Festa della pesca per Alessandro: "Mio nonno, cuore alla comunità"

Commozione al 12° memorial Alessandro Gozzi. Partecipata la gara di pesca organizzata dal circolo Dipendenti Berco sul canale Naviglio. "Mio nonno sarebbe stato felice di vedere tutti riuniti in questa manifestazione". Con queste parole Cristina, nipote di Alessandro Gozzi, ha ringraziato i presenti al memorial a lui dedicato. È stata una festa della pesca, quella che si è tenuta ieri lungo le sponde del canale Naviglio e ha visto la partecipazione di una cinquantina di pescatori tra adulti e bambini. L’appuntamento, alla 12ª edizione, è stato organizzato dal Circolo Dipendenti Berco con il patrocinio del Comune di Copparo e di Csain (Centri Sportivi Aziendali e industriali) Emilia-Romagna. Il presidente del Circolo, vicepresidente regionale di Csain Giuseppe Russo ha affermato che il sodalizio "vuole mantenere alta questa tradizione e portarla avanti, per ricordare Alessandro Gozzi, una persona che tanto ha fatto per la comunità". Oltre alla nipote di Gozzi, hanno partecipato la figlia Alessandra e la moglie Adele Perdomi, omaggiata con una pianta. Momenti di emozione e hanno segnato la mattinata, conclusa con la premiazione dei pescatori alla presenza del presidente regionale di Csain Fabrizio Berveglieri e del referente di Ferrara Franco Simoni. In concomitanza con l’evento è stato eccezionalmente aperto al mattino il luseo ’La Tratta’. I visitatori accolti dai volontari dell’associazione Archeologi dell’Aria per le visite guidate.